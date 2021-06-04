اقتطاعات من الأجور تؤجج غضب الأساتذة المتعاقدين

هبة بريس ـ الرباط

تفاجأ الأساتذة أطر الأكاديميات بجهة مراكش-آسفي، فاتح يونيو الجاري بعد التوصل بالأجرة بشكل متأخر اقتطاع مبالغ مالية تراوحت مابين 1000 و1500 درهم.

واستنكرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالجهة، في بيان لها، ما اعتبرته “بـ “السرقات الموصوفة” التي طالت أجور الأساتذة من أجل مصادرة حقهم العمالي الكوني والدستوري في الإضراب ومحاولة كبح نضالاتهم دفاعا عن حقهم في الاستقرار والأمن الوظيفي”.

وأضافت التنسيقية الجهوية المذكورة، أنها سترد في الوقت المناسب والكيفية المناسبة في حالة عدم إرجاع الاقتطاعات التي طالت أجور الأساتذة والأستاذات.

ونددت التنسيقية بـ”التماطل في صرف الأجرة، وعدم صرف المنح الخاصة بمجموعة من المتدربين فوج 2021. مشيرين إلى أن “صرف منحة لشخص مجهول بمثابة دليل على التخبط والعشوائية وسوء التدبير”

وزادت أن القطاع يعرف “احتقانا غير مسبوق”، والوزارة “تتعنت في حل الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية، والتي تجاوزت 23 ملفا”، وفق تعبير البيان.

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