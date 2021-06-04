استئنافية البيضاء ترفض جميع طلبات دفاع الريسوني

هبة بريس ـ الرباط

رفضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، الطلبات التي تقدم بها دفاع الصحافي المعتقل والمضرب عن الطعام سليمان الريسوني، وعلى رأسها المتابعة في حالة سراح.

وقررت المحكمة الإبقاء على الريسوني رهن الاعتقال الاحتياطي، كما رفضت إخضاعه لخبرة مضادة، لما جاء في تقرير طبيب السجن، بخصوص حالته الصحية، التي يعتبرها “حالة جيدة”.

كما رفضت المحكمة طلب النقيب عبد الرحمان بنعمرو، بإحالة الصحافي الريسوني على المستشفى نظرا لحالته الصحية، ولأنه انعدمت الثقة في المؤسسة السجنية.

وقامت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بزيارة لكل من الصحافي عمر الراضي والصحافي سليمان الريسوني، بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء، للإطمئنان عن ظروف إقامتهما ومناشدة “الريسوني بوقف الإضراب عن الطعام.

وحسب بلاغ للنقابة السالفة الذكر، فجاءت هذه الزيارة التي قام بها الوفد المكون من عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة وعبد الكريم خشيشن رئيس المجلس الوطني الفيدرالي، والتي مرت في ظروف إيجابية إنسانية، تنفيذا لقرار المكتب التنفيذي.

وأفاد ذات المصدر، ان زيارة النقابة للريسوني تميزت بنقاش مستفيض بخصوص وقف الإضراب عن الطعام، قصد حماية الحق في الحياة وسلامة البدن، وفي ذات السياق اعتبر الريسوني إضرابه عن الطعام، جاء بعد عدة وعود قدمتها له مبادرات مماثلة بخصوص تحقيق ظروف ملائمة في إقامته السجنية وكذلك محاكمته، حيث أكد المعني بالأمر ان اضرابه مستمر من أجل الدفاع عن حقوقه.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1