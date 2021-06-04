بعد تلقيها الجرعة الثانية من لقاح كورونا.. إعلامية عربية تعلن إصابتها بكورونا

نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلنت الإعلامية السورية ببرنامج “صباح الخير يا عرب”، لين أبو شعر، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، عن خبر إصابتها بفيروس “كورونا” المستجد، بعد تلقيها للجرعة الثانية من اللقاح المضاد للفيروس.

ونشرت لين صورها من داخل المستشفى مرفوقة بالتعليق التالي:”الحمدلله على كل حال وشكراً لكل من سأل او اتصل، للأسف ما لحقت اخذ مناعة بعد تاني جرعة لقاح أُصبت فوراً بكوفيد 19″.

و واصلت تدوينتها قائلة:” وبحسب الطبيب بيحتاج الجسم أسبوعين عالأقل ليشكّل مناعة ويستفيد من اللقاح… (واللقاح يخفف الاعراض ولا يمنع الاصابة بالضرورة لهيك ممتنة اني تلقيت اللقاح وتمنيت لو اخذته قبل)”.

و اختتمت :”نصيحة لا تتأخروا باللقاح ندمت اني ما اخذته قبل بوقت ولكن اكيد كل شي نصيب .. اليوم أحسن من اليومين اللي مرقوا وصحصحت شوي ف حبيت طمنكم وشكراً لدعواتكم سلفاً”.

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