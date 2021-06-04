العلالي يفند إشاعة توقف برنامج “رشيد شو ” و يعلن عن تاريخ موسم جديد

نجلاء مزيان - هبة بريس

نفى الإعلامي المغربي رشيد العلالي و مقدم برنامج “رشيد شو” الإشاعات المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي حول توقف البرنامج المذكور.

و نشر العلالي عبر خاصية ستوري بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، صورة له من كواليس احدى حلقات برنامجه، معلقا عليها :”رشيد شو مستمر وقريبا غادي نعلن ليكم على تاريخ الموسم الجديد وكل ما نشر حول توقف البرنامج فهو اشاعة كيزيدو يديرو لينا بها الاشهار للبرنامج وشكرا”.

و أضاف عبر بوسط بنفس المنصة :”رشيد شو مزال مستمر و قريبا نتلاقاو فموسم جديد.. كيف كل سنة مع نهاية كل موسم كيخرجو نفس الاشاعة بنفس الطريقة و فنفس التوقيت و في اعتقادهم انهم غادي يزعزعونا ! وفالحقيقة هادي احسن دعاية كيقدموها لينا ..البرنامج و لله الحمد قدر يحافظ على الصدارة لمدة 8سنوات متتالية و مزال العاطي يعطي إن شاء الله . كنحبكم”.

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