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تغيير جنس رضيع بسجلات مستشفى تطوان يجر قابلات للتحقيق

2021-06-04 / 4:41 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

تواصل مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بتطوان تحقيقاتها مع أربعة قابلات, يواجهن تهم تتعلق بتغيير جنس رضيع بالسجلات الإدارية بالمستشفى الإقليمي بتطوان.

وحسب مصدر هبة بريس فإن الأسرة المعنية بالأمر قامت بإبلاغ النيابة العامة ووضع شكاية تتعلق بتغيير جنس مولودتهم الى مولود ذكر في السجلات الادارية .

نفس المصدر أكد لهبة بريس أنها ليست المرة الأولى التي يشهد فيها المستشفى الإقليمي واقعة من هذا النوع ، الأمر الذي جعل النيابة العامة تفتح تحقيقا لكشف ما يقع داخل قسم الولادة بالمستشفى المذكور .

و يشار أن واقعة مماثلة حدثت بنفس المستشفى، شهر فبراير الماضي، الأمر الذي جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يطرحون عدة تساؤلات حول جدية العمل بمصلحة الولادة، و ما قد يترتب عن هذه الأخطاء من تعقيدات إدارية و إجراءات قضائية و تصحيح الوضعية.

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