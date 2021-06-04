شفاء كورونا
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خلال24 ساعة.. تسجيل 346 إصابة و4 وفيات جديدة بـكورونا

2021-06-04 / 4:36 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الجمعة، عن تسجيل 346 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة 520769 حالة.

كما سجلت 4 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل اجمالي الوفيات الى 9169 حالة وفاة.

و سجلت 360 حالة شفاء جديدة ليصل مجموع المتعافين إلى متعاف.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والإنخراط في التدابير الإحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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