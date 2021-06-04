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أمن تامسنا يستعمل الرصاص لإيقاف شخص حرض كلبه ضد الشرطة

2021-06-04 / 3:51 مساءً
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هبة بريس - تامسنا

اضطر مقدم شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة تامسنا لاستعمال سلاحه الوظيفي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 4 يونيو الجاري، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، كان في حالة اندفاع قوية وعرّض أمن وسلامة المواطنين لتهديد جدي عن طريق تحريض كلب من فصيلة شرسة.

وكانت مصالح الأمن الوطني بتامسنا قد تلقت إشعارا حول قيام شخص في حالة سكر متقدمة بخرق حالة الطوارئ الصحية وإحداث الفوضى بالشارع العام بحي النور، الأمر الذي استدعى تدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفه، والتي ضبطته متلبسا بحيازة كلب من فصيلة شرسة قام بتحريضه في مواجهة عناصر الشرطة، الأمر الذي اضطر مقدم شرطة لإطلاق رصاصة من سلاحه الوظيفي أصابت الكلب ومكنت من تحييد الخطر الناتج عنه.

كما مكّن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من ضبط المشتبه فيه، قبل أن يتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية

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