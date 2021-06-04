المخابرات الاسبانية أكدت لحكومة مدريد أن المغرب مستعد لإعلان الحرب من أجل قضية الصحراء
هبة بريس - الرباط
كشفت صحيفة“OKDIARIO” الإسبانية، أن المخابرات أبلغت حكومة سانشيز خلال انتخابها سنة 2016، بأن المغرب يعتبر قضية الصحراء خطا أحمرا، ويمكنه إعلان الحرب من أجلها.
وذكرت الصحيفة في مقال مطول لها، أن أجهزة المخابرات الإسبانية أعدت تقريرا حول علاقات اسبانيا بالدول المغاربية، وأكدت فيه أن المملكة المغربية تعتبر قضية الصحراء مقدسة ويمكنها إعلان الحرب بسببها.
وأضافت الصحيفة ذاتها، أن حكومة سانشيز لا يمكنها ادعاء عدم علمها بعواقب استضافتها لزعيم البوليساريو ابراهيم غالي، لافتة أن تقرير المخابرات قدم لها صورة مسبقة ومعطيات مهمة حول ردود أفعال المغرب فيما يتعلق بوحدته الترابية وقضيته الوطنية.
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5 تعليقات
الا تعلمون ان هذا كان واضحا حتى دمية الجنرالات في لقاءه الأخير يريد اعلان الحرب لان الاسبان احطوه علما بان المغرب يمكن ان يهاجمه في أي لحظة لهذا تحالفو لكي يقومو بالدفاع المشترك كان على المغرب كسر شوكة الجزاءر أولا
هههههه ولماذا لا يعلنون الحرب لسترجاع سبته و مليلية..؟
إسبانيا تحاول بكل الوسائل الهاء المغرب بمشاكل مفتعلة،إرضاء للجزائر من جهة. وجعله يصرف نظره عن المطالبة بتحرير
سبتة ومليلية المحتلتين من جهة ثانية.
نحن مجندون وراء دولتنا للدفاع عن كل جزء من تراب وطننا الغالي سواء اعتدت عليها دولة الكفر اسبانيا أو جبهة البوليزاريو الخارجية أو من تسول له نفسه الاعتداء على مصالح وطننا وأمنه واستقراره ووحدة ترابه بما في ذلك الصحراء المغربية والمدينتين المحتلتين سبتة ومليلية.
المغرب بدبلوماسيته الرشيدة المبنية على الحكمة والاستبصار فضح أمام العالم بأسره تآمر اسبانيا والجزائر ومنظمة الإرهاب ” RASD”، فالمغرب بحنكته ضرب ثلاثة عصافير بحجر واحد، أي بمعلومة واحدة ألا وهي “ابن بطوش”… فهم ينتظرون ردّ المغرب، والمغرب يعرف متى وأين يرد، لأن المغرب إذا ضرب أوجع …وتبقى قضية الصحراء المغربية هي قضية أسمى لدى جُل المغاربة.