صورة تعبيرية

المخابرات الاسبانية أكدت لحكومة مدريد أن المغرب مستعد لإعلان الحرب من أجل قضية الصحراء

2021-06-04 / 3:21 مساءً
5
هبة بريس - الرباط

كشفت صحيفة“OKDIARIO” الإسبانية، أن المخابرات أبلغت حكومة سانشيز خلال انتخابها سنة 2016، بأن المغرب يعتبر قضية الصحراء خطا أحمرا، ويمكنه إعلان الحرب من أجلها.

وذكرت الصحيفة في مقال مطول لها، أن أجهزة المخابرات الإسبانية أعدت تقريرا حول علاقات اسبانيا بالدول المغاربية، وأكدت فيه أن المملكة المغربية تعتبر قضية الصحراء مقدسة ويمكنها إعلان الحرب بسببها.

وأضافت الصحيفة ذاتها، أن حكومة سانشيز لا يمكنها ادعاء عدم علمها بعواقب استضافتها لزعيم البوليساريو ابراهيم غالي، لافتة أن تقرير المخابرات قدم لها صورة مسبقة ومعطيات مهمة حول ردود أفعال المغرب فيما يتعلق بوحدته الترابية وقضيته الوطنية.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لجنة الداخلية بالمستشارين تصادق على مشروع تقنين القنب الهندي

لجنة الداخلية بالمستشارين تصادق على مشروع تقنين القنب الهندي

2021-06-04 / 5:43 مساءً
Photo of منظمة إسبانية: تعاطي المحاكم مع قضية غالي مهزلة قضائية حقيقية

منظمة إسبانية: تعاطي المحاكم مع قضية غالي مهزلة قضائية…

2021-06-04 / 5:14 مساءً
Photo of عقيلة صالح: ممتنون للملك ومجلس النواب والحكومة وللشعب المغربي

عقيلة صالح: ممتنون للملك ومجلس النواب والحكومة وللشعب المغربي

2021-06-04 / 4:04 مساءً
Photo of في مباحثات مع بوريطة.. السيشل تعبر عن دعمها لمبادرة للحكم الذاتي

في مباحثات مع بوريطة.. السيشل تعبر عن دعمها لمبادرة…

2021-06-04 / 3:37 مساءً
Photo of ناصر بوريطة يستقبل رئيس البرلمان الليبي

ناصر بوريطة يستقبل رئيس البرلمان الليبي

2021-06-04 / 2:10 مساءً
Photo of العثماني يحث أعضاء حكومته على تعزيز التواصل مع المجلس الأعلى للحسابات

العثماني يحث أعضاء حكومته على تعزيز التواصل مع المجلس…

2021-06-04 / 1:27 مساءً
Photo of المحكمة تعزل رئيس بلدية ميدلت المنتمي للبيجيدي و3 من نوابه

المحكمة تعزل رئيس بلدية ميدلت المنتمي للبيجيدي و3 من…

2021-06-04 / 10:58 صباحًا
Photo of الرباط تستضيف اليوم الجمعة جولة جديدة من الحوار الليبي

الرباط تستضيف اليوم الجمعة جولة جديدة من الحوار الليبي

2021-06-04 / 10:37 صباحًا
Photo of فرنسا تلعب دور الوساطة لإنهاء الأزمة بين المغرب وإسبانيا

فرنسا تلعب دور الوساطة لإنهاء الأزمة بين المغرب وإسبانيا

2021-06-04 / 9:35 صباحًا
Photo of سفير سويسرا بالرباط: نُشيد بجهود المغرب الجادة لحل قضية الصحراء

سفير سويسرا بالرباط: نُشيد بجهود المغرب الجادة لحل قضية…

2021-06-03 / 11:28 مساءً

‫5 تعليقات

  1. الا تعلمون ان هذا كان واضحا حتى دمية الجنرالات في لقاءه الأخير يريد اعلان الحرب لان الاسبان احطوه علما بان المغرب يمكن ان يهاجمه في أي لحظة لهذا تحالفو لكي يقومو بالدفاع المشترك كان على المغرب كسر شوكة الجزاءر أولا

  3. إسبانيا تحاول بكل الوسائل الهاء المغرب بمشاكل مفتعلة،إرضاء للجزائر من جهة. وجعله يصرف نظره عن المطالبة بتحرير
    سبتة ومليلية المحتلتين من جهة ثانية.

  4. نحن مجندون وراء دولتنا للدفاع عن كل جزء من تراب وطننا الغالي سواء اعتدت عليها دولة الكفر اسبانيا أو جبهة البوليزاريو الخارجية أو من تسول له نفسه الاعتداء على مصالح وطننا وأمنه واستقراره ووحدة ترابه بما في ذلك الصحراء المغربية والمدينتين المحتلتين سبتة ومليلية.

  5. المغرب بدبلوماسيته الرشيدة المبنية على الحكمة والاستبصار فضح أمام العالم بأسره تآمر اسبانيا والجزائر ومنظمة الإرهاب ” RASD”، فالمغرب بحنكته ضرب ثلاثة عصافير بحجر واحد، أي بمعلومة واحدة ألا وهي “ابن بطوش”… فهم ينتظرون ردّ المغرب، والمغرب يعرف متى وأين يرد، لأن المغرب إذا ضرب أوجع …وتبقى قضية الصحراء المغربية هي قضية أسمى لدى جُل المغاربة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق