رجوى الساهلي ترزق بمولودها الأول “أريان” + صور
نجلاء مزيان: هبة بريس
ازدان اليوم فراش الفنانة المغربية رجوى الساهلي بمولود ذكر، ووضعت رجوى مولودها الأول الذي اختارت له اسم ” أريان”، بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدارالبيضاء.
وشاركت رجوى فرحتها باستقبال مولودها الأول مع متابعيها على موقع تبادل الصور و الفيديوهات، حيث نشرت صورته مرفوقة بالتعليق التالي” الحمد لله يا رب”.
و فور إعلانها الخبر، إنهالت عليها تعاليق المباركة و التهاني من طرف أصدقائها المشاهير و كذا متابعيها بمواقع التواصل الاجتماعي.
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تعليق واحد
ما هذا الاسم الغريب العجيب ؟ لا يمت لا للمغرب ولا للعربية ولا للإسلام بصلة. و رغم ذلك سيتم قبوله لأنه ليس امازيغي 😒