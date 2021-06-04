الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين: لم نسجل أي حالات وفاة بعد التطعيم باللقاح الروسي

2021-06-04 / 1:48 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بأنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة بعد التطعيم باللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد.

هذا وكلف الرئيس فلاديمير بوتين مجلس الوزراء بالعمل على حل مسألة تنظيم سياحة اللقاحات في روسيا الاتحادية بحلول نهاية هذا الشهر الجاري.

وقال بوتين خلال كلمته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: إنني “أطلب من الحكومة تحليل جميع جوانب هذه القضية بحلول نهاية الشهر، مع مراعاة متطلبات السلامة، بالطبع، والرقابة الصحية لتنظيم الظروف الملائمة للمواطنين الأجانب مقابل التطعيم المدفوع الأجر في بلادنا”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of السودان… مقتل شرطي في محاولات لتفريق المتظاهرين

السودان… مقتل شرطي في محاولات لتفريق المتظاهرين

2021-06-03 / 9:36 مساءً
Photo of الجزائر.. العسكر يشتري السلم الاجتماعي بزيادة هزيلة في الحد الأدنى للأجور

الجزائر.. العسكر يشتري السلم الاجتماعي بزيادة هزيلة في الحد…

2021-06-03 / 8:43 مساءً
Photo of النرويج تستدعي مسؤولا أمريكيا رفيعا على خلفية قضية تجسس

النرويج تستدعي مسؤولا أمريكيا رفيعا على خلفية قضية تجسس

2021-06-03 / 7:50 مساءً
Photo of “عبوة ناسفة” في طائرة قادمة من تشاد تستنفر الأمن الفرنسي

“عبوة ناسفة” في طائرة قادمة من تشاد تستنفر الأمن…

2021-06-03 / 6:40 مساءً
Photo of فرنسا.. محاكمة 13 شخصا بتهمة التنمر وتهديد مراهقة انتقدت الإسلام

فرنسا.. محاكمة 13 شخصا بتهمة التنمر وتهديد مراهقة انتقدت…

2021-06-03 / 3:27 مساءً
Photo of صحف إسبانية: الطائرة التي نقلت غالي بلغت كلفتها 550 ألف دولار

صحف إسبانية: الطائرة التي نقلت غالي بلغت كلفتها 550…

2021-06-03 / 12:13 مساءً
Photo of بعد تهريب غالي.. المحكمة الأوروبية تصفع اسبانيا وتعيد الحصانة لزعيم انفصاليي كطالونيا

بعد تهريب غالي.. المحكمة الأوروبية تصفع اسبانيا وتعيد الحصانة…

2021-06-03 / 11:09 صباحًا
Photo of في مصر.. 10 قتلى و7 جرحى في مشاجرة بين عائلتين

في مصر.. 10 قتلى و7 جرحى في مشاجرة بين…

2021-06-03 / 10:39 صباحًا
Photo of أمريكا تخصص 7 ملايين دولار لاعتقال زعيم “القاعدة” الجزائري أبو عبيدة العنابي

أمريكا تخصص 7 ملايين دولار لاعتقال زعيم “القاعدة” الجزائري…

2021-06-03 / 9:49 صباحًا
Photo of تقرير عالمي: كورونا أغرقت 100 مليون عامل في الفقر

تقرير عالمي: كورونا أغرقت 100 مليون عامل في الفقر

2021-06-03 / 7:30 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق