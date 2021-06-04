بوتين: لم نسجل أي حالات وفاة بعد التطعيم باللقاح الروسي

هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بأنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة بعد التطعيم باللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد.

هذا وكلف الرئيس فلاديمير بوتين مجلس الوزراء بالعمل على حل مسألة تنظيم سياحة اللقاحات في روسيا الاتحادية بحلول نهاية هذا الشهر الجاري.

وقال بوتين خلال كلمته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: إنني “أطلب من الحكومة تحليل جميع جوانب هذه القضية بحلول نهاية الشهر، مع مراعاة متطلبات السلامة، بالطبع، والرقابة الصحية لتنظيم الظروف الملائمة للمواطنين الأجانب مقابل التطعيم المدفوع الأجر في بلادنا”.

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