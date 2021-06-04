المكي الحنودي

السجن الموقوف التنفيذ والغرامة المالية لرئيس جماعة لوطا المكي الحنودي

2021-06-04 / 11:52 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة، أمس الخميس، حكمها في حق المكي الحنودي رئيس جماعة لوطا.

وقضت المحكمة، بالحبس شهرين موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق الحنودي مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى .

وتمت مؤاخذة الحنودي من أجل تهم تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة في اطار حالة الطوارئ الصحية.

هذا وكانت النيابة العامة بالحسيمة، قد أعلنت قبل أسابيع عن فتح بحث حول تدوينة رئيس جماعة لوطا بإقليم الحسيمة،المكي الحنودي.

وجاء في بلاغ وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، “تبعا لتداول تدوينة على مواقع التواصل الإجتماعي، يرخص فيها صاحبها للسكان بالتجول بالمناطق التابعة للجماعة القروية التي يرأسها وارتياد المقاهي من الفطور إلى الساعة الحادية عشرة ليلا خلال شهر رمضان، بعد أن قررت السلطات المختصة حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني ابتداء من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا في إطار التدابير الاحترازية لتفادي انتشار وباء “كوفيد 19″، والتي تم اتخاذها بمناسبة شهر رمضان.. وبالنظر إلى كون الفعل المذكور يجرمه القانون، ويتمثل في تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية، فقد قررت النيابة العامة بالحسيمة فتح بحث في الموضوع بتاريخ يومه، عهد بإنجازه إلى المركز القضائي للدرك الملكي بالحسيمة.. وفور انتهاء البحث سيتم ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائجه”.

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