الهند.. وفاة عروس أثناء حفل زفافها والعريس يستبدلها بشقيقتها

هبة بريس - وكالات

في حادثة مأساوية، داهم الموت عروسا هندية خلال حفل زفافها، فما كان من العريس إلا أن استبدلها بشقيقتها وأكمل مراسم الزواج.

وقالت شبكة الأخبار الهندية الآسيوية “نيوز 18 براديش” إن العروس “سوربي” انهارت وتوفيت بنوبة قلبية في بداية حفل زفافها، فتزوج العريس مانجيش كومار، من أختها الصغرى بدلا منها، فور نقل الجثة إلى غرفة أخرى، وفقا للتقارير المحلية.

وحسب التقرير، فقد تم استدعاء طبيب من قرية سامسبورا بعد انهيار العروس على خشبة الحفل خلال تبادل أكاليل الزهور كجزء من طقوس الزفاف الهندوسية، لكنه لم يتمكن من إنقاذها وأعلن عن وفاتها.

ونقلت وسائل إعلام محلية الخبر عن إحدى شقيقات العروس قولها: “لم نكن نعرف ماذا نفعل في هذا الوضع، جلست العائلتان معا واقترح أحدهم أن تتزوج أختي الصغرى نيشا من العريس”.

وأضافت: “نعلم أن الموقف كان موقفا غريبا حيث تم حفل زفاف أختي الصغرى بينما كان جثمان أختي الأخرى ملقى في غرفة، لكن هذا ما حدث”.

ولفت التقرير إلى أنه بعد إتمام حفل الزفاف، أقامت الأسرة مراسم وطقوس دفن العروس المتوفاة.

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