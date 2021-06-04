الONCF يطلق أربع خدمات جديدة للمسافرين على متن قطاراته

هبة بريس - الرباط

أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية، أربع خدمات جديدة لمزيد من المزايا التي يمكن لزبنائه الاستفادة منها.

وقال بلاغ صحفي صادر عن المكتب الوطني للسكك الحديدية، أنه وتوقعًا للعودة إلى التنقل الطبيعي بعد الحجر الصحي الذي كان له تأثير قوي على عادات السفر ، قام المكتب الوطني للسكك الحديدية بإطلاق خدمات جديدة لجعل السفر أبسط وأسهل وأكثر سهولة ومتعة، من خدمات رقمية بنسبة 100٪ تغطي جميع مراحل رحلة الزبون من معلومات السفر وشراء التذاكر إلى الخدمة على متن الطائرة وما بعدها.

وقال البلاغ أنه تم إطلاق هذه الخدمات الأربع الجديدة على التوالي منذ 28 مايو وحتى 15 يونيو 2021.

• خدمةالقطار + سيارة

تقدم الآن ، بالإضافة إلى التأجير ، صيغة لمشاركة السيارة تم تطويرها بالشراكة مع كارمين، تتيح هذه الخدمة المبتكرة للعملاء ، منذ يوم الجمعة 28 مايو 2021 ، الوصول إلى سيارة الخدمة الذاتية بمجرد الحجز مقدمًا من الموقع www.oncf-voyages.ma المتداخل مع منصة Carmine الرقمية بنسبة 100٪ ، فإنه يتيح للمستخدمين الاستفادة بطريقة عملية بقدر ما هي سريعة من عرض تفضيلي يتيح للمستخدمين التدريب على الاستفادة ساعتان مجانًا على سيارات كارمين المتاحة لهم من خلال مشاركة السيارة.

واسترسل البلاغ أن هذه السيارات متوفرة بالفعل ويمكن للعملاء الحصول عليها في محطات Casa- Voyageurs ،

الدار البيضاء – الميناء ، عين السبع ، الرباط أكدال ، مدينة طنجة ومراكش.

وأضاف البلاغ مذكراً أن خدمة Train + Auto التي طورها المكتب الوطني للسكك الحديدية، تهدف إلى تقديم حلول نقل شاملة للركاب تكميلية للقطار ، بالشراكة مع محترفين في منطقة تأجير السيارات التي تفي بالمعايير المطلوبة من قبل المكتب الوطني للسكك الحديدية.

•خدمة القرب:

كما عزز المكتب الوطني للسكك الحديدية من جودة خدمة القرب، بحيث بعد نجاح إطلاقها لأول مرة في أكتوبر 2020 ، قناة البيع الجديدة هذه ، والتي جعلت شراء تذاكر القطار أكثر سهولة للعملاء ، عبر شبكة التسهيلات والشعبي كاش ، يقوم المكتب الوطني للسكك الحديدية بتوسيع هذه الخدمة إلى شريكه Barid Cash وبالتالي يبلغ تواجده الإجمالي من خلال أكثر من 3800 فرع ، ليكون أقرب إلى أكبر عدد من المسافرين.

كما أورد البلاغ، أن تم اقتراح قناة محادثة جديدة: “M’ONCF” وهي ولادة جديدة للخدمات الرقمية والتي ، اعتبارًا من 10 يونيو 2021 ، ستعمل على تعزيز العلاقات مع العملاء وإثراء قنوات المحادثة الفورية للمكتب ، واستكمال مجموعة القنوات الرقمية للمعلومات و

علاقات العملاء الحالية: 2255 ، www.oncf.ma ، www.oncf-voyages.ma و ONCF TRAFIC.

و يهدف برنامج ONCF Chatbot ، الذي يُطلق عليه اسم M’ONCF ، إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى المعلومات المفيدة لجميع للمسافرين من خلال تزويدهم بمساعدة افتراضية في الوقت الفعلي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بغرض تسهيل تجربة السفر.

في نسخته الأولى ، سترد M’ONCF عبر WhatsApp على 06 67 65 22 55 كتابيًا باللغة العربية الفصحى والدارجة والفرنسية على أسئلة المسافرين المكتوبة والمسموعة على جداول مواعيد القطارات والأسعار ، وستساعدهم في شراء التذاكر وسيقوم بتوجيههم إلى موقع التاجر ONCF www.oncf-voyages.ma .

وتقدم قائمة طعام البراق الجديدة التي تحمل اسم “Chhiwat mama” تجارب تذوق جديدة ، من خلال وصفات منزلية الصنع تلبي توقعات مسافري البراق من حيث تقديم الطعام.

تشمل القائمة الجديدة مجموعة متنوعة من المنتجات لتناسب الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الساخنة أو الباردة واستراحات الذواقة الحلوة والمالحة، مع الميزة الإضافية للوصفة الحصرية التي ابتكرتها الشيف خديجة ، والمصممة خصيصًا لزنباء البراق والتي سيتم الكشف عنها في المعاينة من خلال تذوق من 4 يونيو 2021.

وهكذا ، ومن خلال جميع التحسينات التي أدخلت على عرضه ، يضع المكتب الوطني للسكك الحديدية المسافر مرة أخرى ودائمًا في مركز اهتمامه ، وعليه فقط القلق بشأن تسهيل تنقله كل يوم.

وللمزيد من المعلومات حول هذه الخدمات الجديدة ، يدعو ONCF جميع الزبناء للحصول على معلومات من فرقه في المحطات وعلى متن القطارات وكذلك من خلال مركز علاقات العملاء (2255 – تكلفة الاتصال المحلي) ، والمواقع الإلكترونية (www.oncf.ma و www.oncf-voyages.ma) ،

وكذلك على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ONCF والبراق.

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