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المحكمة تعزل رئيس بلدية ميدلت المنتمي للبيجيدي و3 من نوابه

2021-06-04 / 10:58 صباحًا
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ع. محياوي - هبة بريس

أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس يوم أمس الخميس، حكما يقضي بعزل رئيس مجلس جماعة ميدلت من حزب العدالة والتنمية، وثلاثة من نوابه، وذلك بناء على تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، رصدت خروقات واختلالات مالية .

وقضت المحكمة بعزل رئيس مجلس مدينة ميدلت، عبد العزيز الفاضيلي، عن حزب العدالة والتنمية، وثلاثة من نواب المجلس من أحزاب مختلفة .

وجاء طلب العزل على إثر تقرير أسود أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية حول تدبير الجماعة، ورصد التقرير جملة من الخروقات في التدبير الإداري والمالي للجماعة

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