الرباط تستضيف اليوم الجمعة جولة جديدة من الحوار الليبي
هبة بريس - الرباط
تستأنف اليوم الجمعة في الرباط، جولة جديدة من المحادثات الليبية حول التعيين في مناصب سيادية، استكمالا لجلسات التفاوض التي استضافتها المملكة وشارك فيها ممثلون عن طرفي النزاع.
وحسب ما نقلته وكالة “رويترز” فتشمل المناصب السيادية التي سيتم الاتفاق عليها، حاكم المصرف المركزي، المدعي العام ورؤساء هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمفوضية العليا للانتخابات والمحكمة العليا، حيث فتح في يناير الماضي باب الترشح للمناصب السيادية التي لطالما انقسمت بشأنها السلطتان المتنافستان.
هذا ويشار الى أن رئيس المجلس الأعلى للدولة في غرب ليبيا خالد المشري ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح وصلا أمس الخميس إلى المغرب للمشاركة في المحادثات.
جدير بالذكر، أن المغرب سبق أن احتضن 5 جولات من الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.
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تعليق واحد
عموما العرب لا يقبلون الصدق بل يفضلون الإبتزاز. حينما تدخل المغرب لجمع شمل الليبيين قالها بصراحة :لا مطمع لنا في شيء من ليبيا و يجب أن تشمل المصالحة الشعب الليبي وحده. الآن غالبية المتدخلين يريدون ثروات ليبيا و لا يهمهم الشعب الليبي من بين هذه الدول ألمانيا و الجزائر و غيرهم. أما المغرب فبيته من زجاج و سقفه من حديد.