أخنوش يعد الأساتذة برفع أجورهم وخلق مليون منصب شغل

هبة بريس- الرباط

تعهّد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، في لقاء بمدينة أكادير، اليوم الخميس 03 يونيو، بوضع خمسة ملفات كأولوية مشروع حزبي لخوض الانتخابات المقبلة.

واعتبر أخنوش أن بونامج حزبه يقوم على أساس اعطاء الأولوية لقطاعات الصحة والشغل والتعليم وإصلاح الإدارة، وتعميم الحماية الاجتماعية بتنزيل المشروع الملكي المعلن عنه مؤخرا، لافتا الى أن حزبه مهتم بوضعية المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة، دون توفرهم على أي مدخول للتقاعد.

وأضاف رئيس حزب “الحمامة” قائلا :“نلتزم بنهاية الولاية الحكومية المقبلة بإيصال 1000 درهم شهريا لكل شخص من هؤلاء،. مشيرا الى أنه يلتزم بتقديم منحة 2000 درهم عن المولود الأول لكل امرأة، مع ربط ذلك بالتزام الأسر بإجراء فحوصات مجانية للتأكد من كون المواليد في صحة جيدة.

ووعد اخنوش بتسليم مبلغ 300 درهم شهريا للأسر التي لديها طفل متمدرس؛ للتأكد من استمراره في مشواره الدراسي. أما في قطاع الصحة، فقال أخنوش إن حزبه يلتزم بإصدار بطاقة للرعاية لتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية.

وفي قطاع الشغل، وعد أخنوش بخلق مليون منصب شغل في خمس سنوات، منها 250 ألف منصب شغل، يتم إحداثها عبر برامج حكومية تخص الأشغال الكبرى والعمومية، كما وعد اخنوش برفع أجور الأساتذة الجدد ليصل إلى 7500 درهم حال تعيينهم، مع إعمال آليات لانتقاء أحسن المترشحين لشغل هذه الوظيفة.

ما رأيك؟ المجموع 3 آراء 1 2