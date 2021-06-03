جريمة بروكسيل… حضور وازن للساسة البلجيكيين وغياب غير مبرر للسفير “عامر”

هبة بريس _ بسير الإيحيائي _

يبدو أن مهام السفير المغربي بالعاصمة بروكسيل لا تغدو سوى كونها رحلة سياحية طويلة المدى ومدفوعة الأجر والتكاليف،لا وبل لها إمتيازات أخرى، كل هذا يمكن تقبله كما هو معمول به بالنسبة لدبلوماسيي الدول الأخرى لإبراز وجهها المشرف.

“البريستيج” وحده لا يكفي لتقييم عمل السفراء والقناصلة أينما كانوا، التقييم الحقيقي هو تلك الإنجازات التي يتم تحقيقها على المستويين السياسي والديبلوماسي وخدمة مصالح الجالية بهدف إعطاء الصورة المشرفة للوطن، لكن الذي وقع اليوم في مناسبة تقديم العزاء لأسرة “مونية” التي قتلت على يد مهاجر إفريقي في العاصمة “بروكسيل” ، يسيئ للأسف الشديد إلى بعض المسؤولين المغاربة الذين عينهم جلالة الملك لخدمة المصالح العليا البلاد والعباد، فهل يعقل أن يغيب أو يتغيب السفير “محمد عامر” عن مناسبة العزاء والتأبين دون غيره من الساسة البلجيكيين في جريمة قتل بشعة إهتز لها الرأي العام البلجيكي والوطني؟، ألم يكن من الواجب بل المفروض أن يكون ذات السفير من يتقدم المسؤولين البلجيكيين في هذه المناسبة الأليمة لإعطاء تلك الصورة المشرفة للوطن كما يبتغيها صاحب الجلالة؟.

تصريحات إستاقها ميكروفون “هبة بريس” من مكان الحادث تعبر عن إمتعاض كبير في أوساط الجالية المغربية بخصوص غياب السفير او من يمثله لدرجة ان إحدى المصرحات قالت حرفيا ” السفير لا يمثلنا” _ حسب الفيديو المنشور أسفله _ فلا رسالة عزاء ولا مكالمة هاتفية توصلت بها العائلة المكلومة من طرف المصالح الديبلوماسية المغربية لتحسيسهم على الأقل بان تمة مسؤول مغربي يقتسم معهم هذا المصاب الجلل ويواسيهم في مأساتهم باسم الدولة المغربية ، فلا حضر معالي السفير ولا كلف ديوانه بتقديم التعازي .

وتجدر الإشارة أن العاهل البلجيكي تعذر عليه الحضور لوضع إكليل الورود في مكان الجريمة لأسباب شخصية _ حسب ما أورده موفد هبة بريس إلى بروكسيل ” مكتفيا بتقديم التعازي إلى أسرة الهالكة زوال اليوم الخميس .

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