الجزائر.. العسكر يشتري السلم الاجتماعي بزيادة هزيلة في الحد الأدنى للأجور
هبة بريس- متابعة
أقرت الحكومة الجزائرية مؤخرا زيادة وصفت بالهزيلة في الحد الأدنى للأجور في القطاع العمومي والخاص، في مسعى إلى شراء سلم اجتماعي مفقود، على حساب توازنات ماليتها العمومية المثقلة بالنفقات والمراكمة للعجز، وعلى حساب أيضا أرباب المقاولات الذين يشتكون من تبعات الجائحة.
وقررت الرئاسة الجزائرية، الأحد، رفع الحد الأدنى للأجور للمرة الأولى منذ 8 سنوات، إلى نحو 170 دولارا، اعتبارا من مطلع يونيو، وذلك بحسب بيان صادر عن اجتماع لمجلس الوزراء، عقد عبر الفيديو كونفرانس، بحضور الرئيس عبد المجيد تبون.
وأفاد البيان، بأن الرئيس تبون وجه برفع الحد الأدنى للأجور بواقع 2000 دينار ليصل إلى 20 ألف دينار (ما يعادل 170 دولارا) الامر الذي دفع بعدد من الاصوات داخل الجزائر الى ربط الزيادة الهزيلة بسعي العسكر الى شراء سلم اجتماعي مفقود.
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2 تعليقات
الجزائر دولة متخلفة . وجعل منها المغرب أضحوكة و تصرفات جزائر مثل المراهقين . عقلية متخلفة لو كانت الجزائر في قارة آسيا فسيكون مصيرها مثل العراق و سوريا . و عسكرها عديمي الخبرة في السياسة و الدبلوماسيه و أحزبها لم تطور نفسها و سامحت بي عواجز العسكر بعقلية العسكرية طاغية تصيطر عليهم الحمد الله المغرب لا يصرف نقوده على سلاح فقط يصرف مقوده أكثر في البنيات تحتية . شكرا محمد سادس الحكيم. ملك ابن ملوك ديال بصح
اعمش خير من اعمى
حنا كل شيء غلا الا كرامة المواطن واجره