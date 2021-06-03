دنيا بطمة لرئيس الجزائر :” احترامك لملكنا ويدك فوق راسك”

نجلاء مزيان: هبة بريس

ردا على تصريح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي قال فيه أنه :”لا يمكن فتح الحدود مع جار يعتدي علينا يوميا، و القطيعة تأتي من المغرب، انا اتحدث عن النظام الملكي، لا عن الشعب المغربي الذي نحترمه”.

وجهت الفنانة المغربية دنيا بطمة رسالة قاسية للرئيس الجزائري عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

و نشرت دنيا تدوينة عبر خاصية ستوري جاءت كالتالي :” ملكنا واحد و شعبنا واحد و شعارنا واحد الله الوطن الملك ” و تابعت قائلة:”احترامك لملكنا واجب من واجباتك و ايدك فوق راسك “.

و يشار أن مجموعة من الفنانين المغاربة و كذا المشاهير استنكروا التصريح الأخير للرئيس الجزائري، معربين عن دعمهم و محبتهم للنظام الملكي و كذا تصديهم لأي إساءة قد تمس بالدولة المغربية ملكا و شعبا.

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