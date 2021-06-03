الأمن يكشف تفاصيل جريمة قتل بشعة داخل مسجد بمراكش

2021-06-03 / 8:05 مساءً
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هبة بريس-

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، زوال اليوم الخميس 03 يونيو الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 47 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت باستعمال السلاح الابيض.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه على مباغتة الضحية أثناء تواجده بمفرده بعد الانتهاء من صلاة العصر بمسجد “بنقدور” بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش، وعرضه للضرب والجرح المفضي للموت باستعمال السلاح الأبيض.

وقد أسفر تدخل دوريات الشرطة عن توقيف المشتبه فيه عند محاولته الفرار بمحيط وادي إيسيل القريب من مكان ارتكاب الجريمة، كما تم حجز السكين المستعمل في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي يشتبه في كونها ناتجة عن خلاف مدني يتعلق بإفراغ محل مملوك للضحية كان يستغله المشتبه فيه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الجريمة.

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