مراكش تهتز على وقع جريمة ذبح أربعيني داخل مسجد

2021-06-03 / 7:05 مساءً
2
هبة بريس- مراكش

اهتزت م. ينة مراكش ، عشية اليوم الخميس ، على وقع جريمة قتل مروعة داخل مسجد على مستوى شارع حمان الفطواكي بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي.

وبحسب المعطيات الأولية فان الامر يتعلق بذبح شخص في عقده الرابع داخل المسجد، من طرف شخص يكتري عنده محلا ، بسبب خلافات لم يتم تحديد طبيعتها وظروفها الى حدود كتابة هاته الأسطر.

وبحسب مصادر محلية فقد لاذ الجاني بالفرار، قبل أن ينتبه اليه عدد من المواطنين الذين قاموا بمحاصرته قبل وصول عناصر الشرطة الى عين المكان….

ما رأيك؟
المجموع 4 آراء
3

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أحدهما عنف زوجته.. اعتقال شقيقين وحجز كمية من “الماحيا” بمراكش

أحدهما عنف زوجته.. اعتقال شقيقين وحجز كمية من “الماحيا”…

2021-06-03 / 12:57 مساءً
Photo of مراكش: مفتش شرطة يطلق النار على “مغتصب هارب” ويرديه قتيلا

مراكش: مفتش شرطة يطلق النار على “مغتصب هارب” ويرديه…

2021-06-02 / 10:36 مساءً
Photo of فاس : الحبس النافذ لرئيس جماعة و 4 آخرين بتهم الاختلاس والتزوير

فاس : الحبس النافذ لرئيس جماعة و 4 آخرين…

2021-06-02 / 10:22 مساءً
Photo of تفاصيل توقيف طالب يشتبه تورطه في جريمة قتل طبيب بطنجة

تفاصيل توقيف طالب يشتبه تورطه في جريمة قتل طبيب…

2021-06-02 / 10:15 مساءً
Photo of انتحار تلميذة بشفشاون شنقا لأسباب مجهولة

انتحار تلميذة بشفشاون شنقا لأسباب مجهولة

2021-06-02 / 2:35 مساءً
Photo of المهدية.. إحباط عملية للهجرة السرية وإيقاف 42 شخصا ضمنهم قاصرين

المهدية.. إحباط عملية للهجرة السرية وإيقاف 42 شخصا ضمنهم…

2021-06-02 / 1:18 مساءً
Photo of الفنيدق.. توقيف 8 أشخاص وإحباط تهريب 1 طن من مخدر الشيرا

الفنيدق.. توقيف 8 أشخاص وإحباط تهريب 1 طن من…

2021-06-02 / 12:01 مساءً
Photo of أمن القنيطرة يوقف عشرينية بحوزتها 1683 قرص طبي مخدر

أمن القنيطرة يوقف عشرينية بحوزتها 1683 قرص طبي مخدر

2021-06-02 / 10:58 صباحًا
Photo of العثور على جثة طبيب بطنجة مقطوعة الرأس ومبتورة العضو الذكري

العثور على جثة طبيب بطنجة مقطوعة الرأس ومبتورة العضو…

2021-06-01 / 10:44 مساءً
Photo of شاب يقتل زوجة أخيه بـ”شاقور” ضواحي آسفي

شاب يقتل زوجة أخيه بـ”شاقور” ضواحي آسفي

2021-06-01 / 7:42 مساءً

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق