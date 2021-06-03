مراكش تهتز على وقع جريمة ذبح أربعيني داخل مسجد

هبة بريس- مراكش

اهتزت م. ينة مراكش ، عشية اليوم الخميس ، على وقع جريمة قتل مروعة داخل مسجد على مستوى شارع حمان الفطواكي بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي.

وبحسب المعطيات الأولية فان الامر يتعلق بذبح شخص في عقده الرابع داخل المسجد، من طرف شخص يكتري عنده محلا ، بسبب خلافات لم يتم تحديد طبيعتها وظروفها الى حدود كتابة هاته الأسطر.

وبحسب مصادر محلية فقد لاذ الجاني بالفرار، قبل أن ينتبه اليه عدد من المواطنين الذين قاموا بمحاصرته قبل وصول عناصر الشرطة الى عين المكان….

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