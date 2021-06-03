سبتة.. سقوط قاصر مغربي من مرتفع ونقله في حالة حرجة إلى المستشفى

هبة بريس- مكتب طنجة

أفادت وسائل إعلام اسبانية ، أن قاصرا مغربيا تعرض لحادث سقوط من أعلى مرتفع بمدينة سبتة المحتلة ، وذلك أثناء محاولته الفرار من المركز الذي كان يخضع فيه للعزل رفقة عدد من الأشخاص بسبب فيروس كورونا.

وبحسب موقع “الفارو ديسوتا” فان الضحية كان من القاصرين الذين اقتحموا المدينة مؤخرا، وقد أصيب بكسور وجروح جد خطيرة تطلب نقله إلى قادس بإسبانيا للعلاج.

وحطت مروحية طبية خاصة بمدينة سبتة وعملت على نقل المصاب، من أجل علاجه من الكسور والإصابات التي تعرض لها تحت إشراف طبي متخصص.

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