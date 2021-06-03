أصيلة.. ضبط مسافر بمحطة القطار بحوزته كميات مهمة من الأقراص المهلوسة

هبة بريس- مكتب طنجة

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة أصيلة من شخص يشتبه في تورطه في قضيه تتعلق بحيازة وترويج الأقراص المخدرة والمؤترات العقلية.

وأفاد مصدر الخبر، أن المعني بالأمر البابغ من العمر 24 سنة، جرى ايقافه بالقرب من محطة القطار بأصيلة أتناء إستعداده للمغادرة في إتجاه مدينة تاوريرت، حيث أسفرت عملية التفتيش على العتور أسفل ملابسه على حوالي 500 قرص مخدر من نوع إكستازي وريفوتريل.

أضاف المصدر، أن الموقوف تم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحت التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة.

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