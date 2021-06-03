عقيلة صالح

من الرباط.. عقيلة صالح: ليبيا تحتاج دائما إلى دعم المملكة المغربية

2021-06-03 / 5:56 مساءً
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هبة بريس

أكد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، على أن ليبيا تحتاج دائما إلى دعم المملكة المغربية الشقيقة، نظرا لمكانتها في المجتمع الدولي وحرص العاهل المغربي، الملك محمد السادس على استقرار ليبيا وأمنها.

وذكر عقيلة الذي وصل اليوم الخميس الى الرباط بدعوة من مجلس النواب الحبيب المالكي، للتأكيد على عمق للعلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين المغرب وليبيا والتواصل المستمر بين المجلسين لدراسة القضايا المشتركة بين الشعبين.

وأضاف “بفضل الله وبفضل هذه الجهود كل الاخوة الأشقاء وفي مقدمتهم في المغرب توصلنا إلى تكوين سلطة تنفيذية واحدة من مجلس رئاسي وحكونة وحدة وطنية باشرت الآن أعمالها، إلى جانب استعداد الليبيين للانتخابات القادمة حسب التواريخ المحددة مسبقاً.”

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