سعيد أمزازي

أمزازي يدعو الجامعات إلى إحداث مسالك في مجال حقوق الانسان

2021-06-03 / 5:37 مساءً
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

دعا وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، جميع الجامعات المغربية إلى ايلاء مجال حقوق الانسان الأهمية البالغة في السياسات الجامعية، وحث الأساتذة والباحثين والطلبة وتشجيعهم على البحث العلمي في هذا المجال.

وحسب مضمون المراسلة التي وجهها أمزازي إلى رؤساء الجامعات المغربية، فقد أثنى الوزير على الحصيلة المشرفة للجامعة المغربية، داعيا في الوقت ذاته الجميع للعمل على إيلاء موضوع حقوق الإنسان العناية اللازمة من خلال تقديم تكوينات ومسالك خاصة على مستوى البكالوريوس تهتم بمجال حقوق الإنسان مع تشجيع البحث العلمي في مواضيع لها ارتباط بهذا المجال.

ودعا أمزازي رؤساء الجامعات إلى العمل على تنظيم ورشات وندوات بشراكة وتعاون مع الجهات المختصة في سبيل النهوض بثقافة حقوق الإنسان، مع موافاة الوزارة بتقارير مفصلة حول حصيلة التدريب والبحث والتكوين، مشددا في الوقت ذاته على أن يحظى هذا الجانب من حقوق الانسان الذي يتماشى وروح الدستور بالعناية اللازمة لتحقيق الأهداف الكبرى لنشر ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها، وما الحصيلة المشرفة للجامعة ومؤسساتها المختصة في التدريب والبحث والتكوين في مجال حقوق الإنسان في شموليتها إلا دليلا على الدور المحوري للجامعات.

زوأكد أمزازي أن هذا المشروع المجتمعي يأتي في سياق ديناميكية الإصلاح التي تعرفها منظومة التربية والتكوين خاصة مع تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51 . 17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي و الذي خص التكوين والبحث بأهمية خاصة في مجال حقوق الانسان.

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تعليق واحد

  1. انت يا وزير اهر زمان هل تؤمن بحقوق الانسان اصلا و انت تامر و تشاهد و ترى اساتذة و استاذات قطاعك يسحلون و ينكل بهم و يتحرش بهن .باز الهضرة كتعطيوها قتلة يا عبيدات المخزن.

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