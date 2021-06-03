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المنظمة الدولية للهجرة تشيد بقرار المغرب بخصوص المهاجرين القاصرين

2021-06-03 / 5:27 مساءً
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هبة بريس

أشادت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الخميس، بقرار المغرب تسوية قضية القاصرين غير المرفوقين في أوروبا.

وأكد المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، أنطونيو فيتورينو، في تصريح على “تويتر”، “إننا نشيد بقرار المغرب تسهيل إعادة قبول الأطفال المغاربة غير المرفوقين في أوروبا”.

وأبرز فيتورينو أنه “يجب اتباع المساطر التنظيمية اللازمة”، مضيفا أن “المصلحة العليا للأطفال هي الأولوية رقم واحد”.

وكان بلاغ لوزارتي الداخلية والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قد أعلن أن الملك محمد السادس، تفضل بتجديد التأكيد على تعليماته السامية للوزيرين المكلفين بالداخلية والشؤون الخارجية من أجل التسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين في وضعية غير نظامية في بعض الدول الأوروبية.

وذكر البلاغ أن الملك كان قد أكد في عدة مناسبات، بما في ذلك لرؤساء دول أجنبية، التزام المملكة المغربية، الواضح والحازم، بقبول عودة القاصرين غير المرفوقين الذين تم تحديد هويتهم على الوجه الأكمل.

وأكد البلاغ أن المغرب مستعد للتعاون، كما دأب على ذلك، مع البلدان الأوروبية والاتحاد الأوروبي من أجل تسوية هذه القضية، مشيرا الى أن المملكة تأمل في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي والبلدان المعنية من تجاوز الإكراهات المسطرية لتسهيل هذه العملية.

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