خلال24 ساعة.. تسجيل 395 إصابة و5 وفيات جديدة بـكورونا

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الخميس، عن تسجيل 395 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة 520423 حالة.

كما سجلت 5 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل اجمالي الوفيات الى 9165 حالة وفاة.

و سجلت 372 حالة شفاء جديدة ليصل مجموع المتعافين إلى 508210 متعاف.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والإنخراط في التدابير الإحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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