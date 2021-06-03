تعزية في وفاة السيد ”الحسن مسواط“

2021-06-03 / 4:11 مساءً
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هبة بريس

بقلوب مؤمنة ومطمئنة وراضية بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله السيد ”الحسن مسواط“ صبيحة يومه الخميس، وذلك بعد معاناة طويلة مع مرض مزمن ألم به.

وبهذه المناسبة الأليمة والحزينة تتقدم جريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية بخالص العزاء وصادق المواساة لعائلة الفقيد، وبالأخص إبنه السيد ”ياسين مسواط“ وجميع أفراد العائلة، راجيين من العلي القدير أن يشمله برحمته الواسعة وأن يبدله دارًا خيرًا مِن دارِه وأهلًا خيرًا مِن أهلِه وأن يدخله الجنَّةَ ويقيه مِن النَّارِ ومِن عذابِ القبرِ.

(اللَّهمَّ اغفِرْ له وارحَمْه واعفُ عنه وأكرِمْ منزلَه وأوسِعْ مُدخَلَه واغسِلْه بالماءِ والثَّلجِ والبَردِ ونقِّه مِن الخطايا كما يُنقَّى الثوبُ الأبيضُ مِن الدَّنسِ وأبدِلْه بدارِه دارًا خيرًا مِن دارِه وأهلًا خيرًا مِن أهلِه وزوجةً خيرًا مِن زوجتِه وأدخِلْه الجنَّةَ وأعِذْه مِن النَّارِ ومِن عذابِ القبرِ).

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