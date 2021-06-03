نبيل عيوش يشارك ب”Casablanca Beats” في مهرجان “كان”
اختارت إدارة مهرجان “كان السينمائي” في دورته 74 فيلم المخرج و المنتج والكاتب السينمائي المغربي نبيل عيوش “إيقاعات كازابلانكا”، للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان.
و في نفس السياق أعرب المخرج المغربي عبد الإله الجوهري عبر حسابه الرسمي بموقع فايسبوك عن افتخاره بانضمام و مشاركة نبيل عيوش في المهرجان السينمائي العالمي الأكثر شهرة “كان”.
وكتب الجوهري:”وأخيرا يتحقق حلم المغاربة في اقتحام المهرجان السينمائي العالمي الأكثر شهرة وقوة، مهرجان كان، أساسا مسابقته الرسمية، بفيلم من توقيع نبيل عيوش، نبيل المثابرة والصبر لبلوغ المستحيل”.
و واصل :”كم هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية، التي كنا ننتظرها، بالنظر لتطور السينما المغربية وتحقيقها تراكمات فنية مهمة”.
و أضاف :”نبيل قد اختلف معه شخصيا في الرؤية للعالم لكنني أقر أنه من بين السينمائيين المغاربة الأكثر موهبة وابداعية، ومعرفة بدهاليز الإنتاج والتسويق”.
و اختتم تدوينته قائلا :”صديقي نبيل، لقد فتحت طريقا ستكون سالكة مستقبلا في وجه السينما المغربية”.
2 تعليقات
وهل في الساحة السينمائية لا يوجد الا اعيوش حتى يمثل السينما المغربية.ما هاته العنصرية لم يبقى ممثلين عندنا.
هذا على مايبدو رأي المخرج الجواهري ولا يعنينا في شيء يوجد مخرجون أكفاء السينما هي التي تعالج هموم المواطن وتحترم مشاهديها ولا داعي للرجوع لفيلم عيوش الذي أثار ضجة عارمة والغريب أنه لازالت تمنح له سيتكومات رمضانية وكأنه ليس لدينا منتجين في البلاد أنعمتم مساءا