نبيل عيوش يشارك ب”Casablanca Beats” في مهرجان “كان”
اختارت إدارة مهرجان “كان السينمائي” في دورته 74 فيلم المخرج و المنتج والكاتب السينمائي المغربي نبيل عيوش “إيقاعات كازابلانكا”، للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان.
و في نفس السياق أعرب المخرج المغربي عبد الإله الجوهري عبر حسابه الرسمي بموقع فايسبوك عن افتخاره بانضمام و مشاركة نبيل عيوش في المهرجان السينمائي العالمي الأكثر شهرة “كان”.
وكتب الجوهري:”وأخيرا يتحقق حلم المغاربة في اقتحام المهرجان السينمائي العالمي الأكثر شهرة وقوة، مهرجان كان، أساسا مسابقته الرسمية، بفيلم من توقيع نبيل عيوش، نبيل المثابرة والصبر لبلوغ المستحيل”.
و واصل :”كم هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية، التي كنا ننتظرها، بالنظر لتطور السينما المغربية وتحقيقها تراكمات فنية مهمة”.
و أضاف :”نبيل قد اختلف معه شخصيا في الرؤية للعالم لكنني أقر أنه من بين السينمائيين المغاربة الأكثر موهبة وابداعية، ومعرفة بدهاليز الإنتاج والتسويق”.
و اختتم تدوينته قائلا :”صديقي نبيل، لقد فتحت طريقا ستكون سالكة مستقبلا في وجه السينما المغربية”.
تعليق واحد
وهل في الساحة السينمائية لا يوجد الا اعيوش حتى يمثل السينما المغربية.ما هاته العنصرية لم يبقى ممثلين عندنا.