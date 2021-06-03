نبيل عيوش

نبيل عيوش يشارك ب”Casablanca Beats” في مهرجان “كان”

2021-06-03 / 3:54 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

اختارت إدارة مهرجان “كان السينمائي” في دورته 74 فيلم المخرج و المنتج والكاتب السينمائي المغربي نبيل عيوش “إيقاعات كازابلانكا”، للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان.

و في نفس السياق أعرب المخرج المغربي عبد الإله الجوهري عبر حسابه الرسمي بموقع فايسبوك عن افتخاره بانضمام و مشاركة نبيل عيوش في المهرجان السينمائي العالمي الأكثر شهرة “كان”.

وكتب الجوهري:”وأخيرا يتحقق حلم المغاربة في اقتحام المهرجان السينمائي العالمي الأكثر شهرة وقوة، مهرجان كان، أساسا مسابقته الرسمية، بفيلم من توقيع نبيل عيوش، نبيل المثابرة والصبر لبلوغ المستحيل”.

و واصل :”كم هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية، التي كنا ننتظرها، بالنظر لتطور السينما المغربية وتحقيقها تراكمات فنية مهمة”.

و أضاف :”نبيل قد اختلف معه شخصيا في الرؤية للعالم لكنني أقر أنه من بين السينمائيين المغاربة الأكثر موهبة وابداعية، ومعرفة بدهاليز الإنتاج والتسويق”.

و اختتم تدوينته قائلا :”صديقي نبيل، لقد فتحت طريقا ستكون سالكة مستقبلا في وجه السينما المغربية”.

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تعليق واحد

  1. وهل في الساحة السينمائية لا يوجد الا اعيوش حتى يمثل السينما المغربية.ما هاته العنصرية لم يبقى ممثلين عندنا.

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