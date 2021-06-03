الحكومة تمدد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة إلى غاية 10 يوليوز

هبة بريس - الرباط

قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 10 يوليوز 2021.

ويأتي هذا القرار، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

هذا ويشار الى أن الحكومة أعلنت قبل أيام عن مجموعة من إجراءات التخفيف وتشمل السماح بإقامة أنشطة وتجمعات وفق شروط محددة، وإعادة فتح قاعات السينما والمراكز الثقافية بنصف طاقة استيعابها.

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