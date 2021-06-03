سعيد ناشيد ل”هبة بريس”: قرار المحكمة نزل بردا وسلاما على نفسيتي

محمد منفلوطي_هبة بريس

أكد المفكر المغربي وأستاذ الفلسفة سعيد ناشيد، في اتصال حصري بهبة بريس قبل قليل، أن القضاء الإداري المغربي انتصر له في مواجهة قرار عزله من وظيفة التعليم وذلك بعد اقتناع المحكمة بالدفوعات والتبريرات المقدمة إليها ، مقدما شكره الجزيل لفريق المحامين الذين تجندوا للدفاع عن قضيته التي وصفها بالقضية العادلة.

وأضاف ناشيد الذي كان يتكلم بنشوة الانتصار، أنه تلقى توقيف قرار العزل بنوع من الثقة في النفس مؤمنا بقضيته العادلة كمفكر ومساهم في الإصلاح الديني كمدخل للأمن الروحي والمجتمعي، منوها بالدور الرئيسي الذي قام به فريق المحامين وعلى رأسه منسقه الأستاذ محمد الهيني”.

وقال ناشيد إن وقع الخبر نزل بردا وسلاما على نفسيته واستقرار أسرته، تلتها مرحلة تأسف على كل ما حدث في غياب ما يكفي من الحيثيات لتبرير ما حدث، متعهدا بالمضي نحو استرجاع توازنه بسرعة لاستكمال مشروعه الفكري.

هذا وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قد وافق في وقت سابق على قرار عزل الكاتب والمفكر وأستاذ الفلسفة سعيد ناشيد من وظيفته في التعليم، بسبب ما وصف ب”التقصير في أداء الواجب المهني، والغياب غير المبرر عن العمل، إلى جانب استغلال الإجازات المرضية لغير العلاج ومغادرتكم البلاد بدون ترخيص من الإدارة.”

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