ابراهيم غالي

صحيفة إسبانية: غالي أهان ممرضات المستشفى التي كان يرقد بها

2021-06-03 / 2:25 مساءً
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هبة بريس - الرباط

كشفت صحيفة “El Confidencial Autonómico” الإسبانية، عن تفاصيل تواجد المجرم ابراهيم غالي في مستشفى “لوغرونيو” ومعاملته مع الطاقم الطبي الذي كان يشرف على علاجه.

ونقلا عن مصادرها، ذكرت الصحيفة الإسبانية، أن ابراهيم غالي الذي دخل للمستشفى بهوية مزورة، تعامل بشكل سيء مع الممرضات وأهانهن بألفاظ مسيئة.

وأضافت الصحيفة، أن غالي “كان ناكرا للجميل، وتعامل بشكل فظ مع العاملين في المستشفى رغم المجهود الكبير الذي قاموا به من أجل الاعتناء به”.

وتابعت الصحيفة نقلا عن تصريح أحد العاملين بالمستشفى قوله :”بن بطوش جاء ليبصق على الممرضات، وعلى الرغم من كل ما تم القيام به، لم يكن ممتنا ولم يكن من السهل التعامل معه”، لافتة الى أن الطاقم الطبي شعر بالارتياح والفرح بعد مغادرته.

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‫2 تعليقات

  1. بن بطوش مر من اسبانيا و نقل الى الجزائر يعني عدونا ضاهر للعيان اسبانيا و الجزائر و جنوب افريقيا دول عدوة للمغرب و لا يمكن ان تحدفها من عقل المغاربة نقطة نهاية من واجب الحكومة قطع العلاقات و طرد سفراء هذه الدول حتى تتضح رؤيتهم حول الصحراء المغربية . ولنا معهم الحساب من تحت الطاولة و السنين القادمة ستظهر العواقب . على المغرب ان يكون ذكيا مع هذه الدول لانها متمردة و لازم ان نقف بالمرصاد و حتى بالسلاح لان اسبانيا تجاوزت الحدود و يجب ردعها لانها لازالت تعتبر نفسها مستعمرة بكسر الميم الثانية . تحياتي مغربي امازيغي مر من هنا عاش المغرب من طنجة إلى الݣويرة و من تعد حوده لان نفسه

  2. هو اصلا الحكومة الإسبانية اهانت القوانين العالمية واهانت المشتكون ومنهم الاسبان فكيف لا تسمح لحقير أن يهين موظف يزاول عمله أنها قمة الاحتقار

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