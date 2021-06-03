صحيفة إسبانية: غالي أهان ممرضات المستشفى التي كان يرقد بها

هبة بريس - الرباط

كشفت صحيفة “El Confidencial Autonómico” الإسبانية، عن تفاصيل تواجد المجرم ابراهيم غالي في مستشفى “لوغرونيو” ومعاملته مع الطاقم الطبي الذي كان يشرف على علاجه.

ونقلا عن مصادرها، ذكرت الصحيفة الإسبانية، أن ابراهيم غالي الذي دخل للمستشفى بهوية مزورة، تعامل بشكل سيء مع الممرضات وأهانهن بألفاظ مسيئة.

وأضافت الصحيفة، أن غالي “كان ناكرا للجميل، وتعامل بشكل فظ مع العاملين في المستشفى رغم المجهود الكبير الذي قاموا به من أجل الاعتناء به”.

وتابعت الصحيفة نقلا عن تصريح أحد العاملين بالمستشفى قوله :”بن بطوش جاء ليبصق على الممرضات، وعلى الرغم من كل ما تم القيام به، لم يكن ممتنا ولم يكن من السهل التعامل معه”، لافتة الى أن الطاقم الطبي شعر بالارتياح والفرح بعد مغادرته.

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