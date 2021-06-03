سعيد ناشيد

المحكمة الادارية تحكم بإيقاف تنفيذ قرار عزل الأستاذ سعيد ناشيد

2021-06-03 / 1:56 مساءً
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هبة بريس - الرباط

قررت المحكمة الادارية بالرباط، اليوم الخميس، إيقاف تنفيذ قرار عزل الأستاذ سعيد ناشيد من عمله.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت شهر أبريل المنصرم، عزل سعيد ناشيد من عمله كأستاذ للفلسفة بمدينة سطات.

وأشار قرار العزل إلى ما اعتبر تقصيرا من ناشيد في أداء الواجب المهني، والغياب غير المبرر عن العمل، إلى جانب استغلال الإجازات المرضية لغير العلاج ومغادرته البلاد بدون ترخيص من الإدارة.

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