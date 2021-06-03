ابراهيم غالي

صحف إسبانية: الطائرة التي نقلت غالي بلغت كلفتها 550 ألف دولار

2021-06-03 / 12:13 مساءً
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هبة بريس

كشفت وسائل اعلام اسبانية، عن تفاصيل نقل المجرم ابراهيم غالي الى الجزائر، وكلفة الطائرة التي استأجرها نظام العسكر لتهريب الدمية بن بطوش.

وذكرت ذات المصادر، أن طائرة الإسعاف الخاصة التابعة لشركة فرنسية، التي نقلت ابراهيم غالي، بلغت كلفتها 550 ألف دولار، وتمت تأديتها من طرف الدولة الجزائرية.

وأضافت أن المسؤولين الجزائريين اختاروا استئجار طائرة إسعاف من شركة “أيريك أومبيلونص” المتخصصة في نقل المرضى، من أجل نقل محمد بن بطوش من مطار بامبلونا إلى مطار بوفاريك في عاصمة الجزائر، لافتة أن الكشف عن هوية الزبون تمت 10 دقائق قبل عملية التهريب.

هذا ووجه نشطاء جزائريين هجوما قويا ضد النظام الذي يصرف أموال الشعب لدعم الانفصاليين وأطروحتهم، مؤكدين على أن الجزائريين أولى بثروتهم وخيراتهم بدل من استغلالها لمحاربة الجيران.

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