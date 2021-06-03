البيضاء.. الأمّ المالية وتوائمها ال9 بصحة جيدة وهذا موعد مغادرتهم

هبة بريس - وكالات

أكدت مصحة عين برجة بالدار البيضاء، على أن الأم المالية والتوائم التسعة الذين أنجبتهم قبل شهر في المغرب يتمتعون بصحة جيدة لكنهم سيبقون تحت المراقبة الطبية خلال ما يقرب من شهرين.

وقال مدير الاتصالات في المجموعة المالكة لمستشفى عين برجة بالدار البيضاء عبد القدوس حفصي لوكالة فرانس برس إن التوائم التسعة لم يعودوا يتلقون أي مساعدة من أجهزة التنفس بعدما تخطوا مرحلة المخاطر التنفسية.

وأشار إلى أن الأطفال يتلقون الغذاء اللازم بواسطة أنبوب تغذية وسجل وزنهم نموا ملحوظا إلى ما بين 800 غرام و1.4 كيلوغرام. ولفت حفصي إلى أن الأم كان يمكن أن تترك المستشفى لكنها اختارت البقاء بقرب أطفالها “لأسباب عاطفية”.

هذا و كانت حليمة سيسيه البالغة 25 عاما والمنحدرة من مدينة تمبكتو المالية قد أنجبت مطلع ماي خمس بنات وأربعة صبيان بعد نقلها نهاية مارس من باماكو إلى الدار البيضاء لتلقي عناية طبية تتلاءم أكثر مع المخاطر المترتبة عن هذا حمل متعدد واستثنائي أنجبت بعده تسع توائم.

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