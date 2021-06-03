دموع وشهادات مؤثرة.. هكذا ودع أساتذة مديرهم التربوي بسطات

محمد منفلوطي - هبة بريس

التقاعد، ذلك المفهوم الذي يضع حدا للحياة المهنية لصاحبه، ينزع عنه الصفة ويزيح عنه المسؤوليات، ويطلق سراحه للتفرغ لحياته الشخصية مع مابقي من عمره.

هكذا هو التقاعد، الذي تختلف نهايته، فمن الناس من يدخله مكرها متحسرا متعلقا بكرسيه وسلطته التي نزعت منه تقاعدا، ومن الناس من يترك وصمة عار في سجله المهني تعسفا وتجبرا وتسلطا ظنا منه أن الكرسي دائم مادامت السموات والأرض على الرغم من أن رأسه اشتعل شيبا، متحسرا على فراق دفء الكرسي تاركا إرثا ثقيلا وراءه…مثل هؤلاء لا نعيرهم اهتماما ولانقيم لشخصهم وزنا….ومن الناس من يقف شامخا شموخ الجبال وهو يودع رفقاء دربه ورفيقاته، يبادلهم التحية ويتقاسمون الشهادت المؤثرة الممزوجة بدموع الفراق….مثل هؤلاء يهمنا رأيهم ونقبل نصحهم ونقف لهم اجلالا وتكبيرا ونذرف الدموع على فراقهم.

واحد من هؤلاء، هو أحد مديري المؤسسات التعليمية بسطات، قضى عمره مكافحا متدحرجا بين سلم المراتب بدءا بأستاذ يعلم تلامذته أبجديات الحروف الأولى، انتهاء يتقلد أمور تدبير مؤسسته التعليمية بالعالم القروي.

إنه الأستاذ محمد العلالي، الذي يعد عمودا من أعمدة المنظومة التربوية وركائزها الأساسية، ليعلن عن توقف عقارب ساعات عمله التي قضاها داخل مؤسساته التعليمية تدريسا و تدبيرا إداريا و اشرافا.

فمع نهاية كل سنة دراسية، غادرنا هذا الوجه التربوي والاداري الذي ألفناه وألفنا التشاور معه وأخذ النصح منه في تدبير أمور عملنا اليومي داخل اداراتنا التربوية، تعلمنا الحنكة والصبر والتواصل الفعال على أيديه، بادلناه الحب فبادلنا الشيء ذاته، أخذنا منه الكثير وأعط الكثير وغادر في صمت تقاعدا بعد أن كان في الصفوف الأمامية يقاوم ويناضل من أجل نصرة المدرسة العمومية…

إن نموذج من شرفاء المهنة الذين أنهوا مشوارهم المهني مرفوعي الرأس،

ليس تبجحا أو تملقا أو تطبيلا كما يذهب إليه البعض ويظن، بل هي الحقيقة والحقيقة الكاملة التي يغض البعض الطرف عنها إما ناسيا او متناسيا، دون ذكر ولو كلمة شكر في حق هؤلاء بعد مغادرتهم لكراسي مكاتبهم، بعد ماعدى اشعارهم بانهاء مهامهم بعبارة لاتليق بهم ولا بتضحياتهم مفادها ” لقد شطب عليكم من الوظيفة العمومية” وا أسفاه.

نموذج اليوم يتعلق برجل إداري بامتياز، شريف و عفيف قضى زهرة شبابه خدمة للمدرسة العمومية كمعلم للأجيال، تراه يسابق الطيور في البكور، شامخا كالرمح يفتح بابه للصغير قبل الكبير، يلقي سهام المعرفة فيصيب بها مكامن الخلل، قبل ان يختار في الأخير التدبير الاداري على رأس مجموعة مدارس أولاد احميدة لبهالة، شأنه كشأن كل من علمنا حرفا فصرنا له عبدا احتراما وتقديرا ليس تعبدا، إنه الاستاذ محمد بلقزبور الذي عرفته عن قرب فوجدت فيه الاب والاخ والصديق والمربي، وجدت فيه شيم الرجال ، ليس أشباههم ممن باتوا يخترعون النضال ويختبئون وراء منصات التواصل تطبيلا وتزميرا، إنه نموذج من نماذج رجال التعليم الشرفاء الذين أنهوا مشوارهم المهني، مودعين الإدارة التربوية وهم مرفوعي الرأس.

لحظة مؤثرة، وهو يقف أمام تلة من الاستاذات والاساتذة التابعين لمجموعة مدارس أولاد احميدة بجماعة بني يكرين بسطات، لحظة مؤثرة حضرها كل من الاستاذ حسن بلقزبور، والاستاذ مصطفى القطابي الادريسي كرجلين من رجالات أطر التأطير والمراقبة…لحظة ذرفت فيها الدموع وتقاسم فيها الجميع صفات وأخلاق المحتفى به، في مشهد تربوي بامتياز أشاد من خلاله الجميع بالمسار المشرف للمغادر، وجديته واخلاصه في أداء الوجب المهني وفعاليته مع محيط المؤسسة.

إنها لحظات معبرة، تحمل في طياتها رزماتة من الحب المحبة والإخاء والتقدير لهذا الهرم الشامخ الذي ستبقى ذكراه راسخة ومدوية ومنقوشة من بحروف ذهبية في أذهان كل من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

وداعا ايها الاستاذ الرائع والاب الصالح، والمدير الناجح، وداعا استاذي محمد العلالي متمنين لك حياة سعيدة رفقة اسرتك وعائلتك بعد أن أنهيت مشوارك المهني بشرف متقاعدا…لك منا ألف تحية وتقدير، وهي رسالة للجهات الوصية على القطاع لتكريم مثل هاته الطاقات التي اعطت الكثير ولو بكلمة شكر تنسيها مشاق العمل كعربون محبة وتقدير على ما أبذلوه من خدمة جليلة لصالح المدرسة العمومية والمنظومة التعليمية ومحيطها التربوي والاجتماعي.

نماذج شتى لرجال ونساء التعليم ممن رفعوا الطبشورة وسقوا ساحات المعركة بدمائهم الزكية انخراطا طوعيا، فارتدوا الوزرة البيضاء، وانتصبوا شامخين أمام السبورة السوداء، دفاعا عن المدرسة العمومية، كمعلمين وأساتذة ومربين، ومنهم من تقلد مناصب إدارية، سلاحهم العلم وزادهم المعرفة وعزة النفس، كان لهم الفضل علينا وعليك وعليهم، ربوا الاجيال ولقنوا الدروس وساهموا في بناء الأمة وصناعة الاجيال…إنهم شرفاء مهنة التعليم الذين يغادرون في صمت حاملين بأيديهم وثيقة كتب عليها ” لقد شطب عليكم من الوظيفة العمومية”، فيا أسفاه.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0