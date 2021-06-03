أمريكا تخصص 7 ملايين دولار لاعتقال زعيم “القاعدة” الجزائري أبو عبيدة العنابي

هبة بريس - وكالات

أعلنت الولايات المتحدة، عن رصد مكافأة قدرها 7 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عن أبو عبيدة يوسف العنابي، زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي (المحظور في روسيا) في المغرب العربي.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع للوزارة، رصد مكافأة مالية قدرها 7 ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى موقع العنابي، أو تحديد هويته.

والعنابي هو مواطن جزائري معروف أيضا باسم يزيد مبارك، وبات زعيم التنظيم الإرهابي الجديد في المغرب العربي بعد مقتل سلفه عبد المالك دروكدال في يونيو من العام الماضي.

وبايع العنابي، بحسب البيان، زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري نيابة عن القاعدة في بلاد المغرب العربي، ومن المتوقع أن يلعب دورا في الإدارة العالمية للقاعدة كما فعل دروكدال.

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