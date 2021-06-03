أمريكا تخصص 7 ملايين دولار لاعتقال زعيم “القاعدة” الجزائري أبو عبيدة العنابي

2021-06-03 / 9:49 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

أعلنت الولايات المتحدة، عن رصد مكافأة قدرها 7 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عن أبو عبيدة يوسف العنابي، زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي (المحظور في روسيا) في المغرب العربي.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع للوزارة، رصد مكافأة مالية قدرها 7 ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى موقع العنابي، أو تحديد هويته.

والعنابي هو مواطن جزائري معروف أيضا باسم يزيد مبارك، وبات زعيم التنظيم الإرهابي الجديد في المغرب العربي بعد مقتل سلفه عبد المالك دروكدال في يونيو من العام الماضي.

وبايع العنابي، بحسب البيان، زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري نيابة عن القاعدة في بلاد المغرب العربي، ومن المتوقع أن يلعب دورا في الإدارة العالمية للقاعدة كما فعل دروكدال.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of في مصر.. 10 قتلى و7 جرحى في مشاجرة بين عائلتين

في مصر.. 10 قتلى و7 جرحى في مشاجرة بين…

2021-06-03 / 10:39 صباحًا
Photo of تقرير عالمي: كورونا أغرقت 100 مليون عامل في الفقر

تقرير عالمي: كورونا أغرقت 100 مليون عامل في الفقر

2021-06-03 / 7:30 صباحًا
Photo of طفل وفتاة في فلوريدا الأمريكية يتبادلان إطلاق النار مع الشرطة

طفل وفتاة في فلوريدا الأمريكية يتبادلان إطلاق النار مع…

2021-06-02 / 11:36 مساءً
Photo of دراسة: 100 قنبلة نووية أمريكية في القواعد على أراضي أوروبا

دراسة: 100 قنبلة نووية أمريكية في القواعد على أراضي…

2021-06-02 / 8:44 مساءً
Photo of مبادرة في البرلمان التشيكي لعزل رئيس البلاد

مبادرة في البرلمان التشيكي لعزل رئيس البلاد

2021-06-02 / 8:15 مساءً
Photo of مسؤول كبير: لبنان على مشارف الانهيار الكامل

مسؤول كبير: لبنان على مشارف الانهيار الكامل

2021-06-02 / 6:19 مساءً
Photo of الكنيست ينتخب إسحق هرتسوغ رئيسا لإسرائيل

الكنيست ينتخب إسحق هرتسوغ رئيسا لإسرائيل

2021-06-02 / 1:57 مساءً
Photo of أردوغان ل”أمريكا : أنا صديق قيم.. لا تفقدوني

أردوغان ل”أمريكا : أنا صديق قيم.. لا تفقدوني

2021-06-02 / 10:51 صباحًا
Photo of إطلاق نار بمركز إطفاء في مقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية

إطلاق نار بمركز إطفاء في مقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية

2021-06-01 / 9:55 مساءً
Photo of الصين تُسجل أول إصابة بشرية بسلالة من إنفلونزا الطيور

الصين تُسجل أول إصابة بشرية بسلالة من إنفلونزا الطيور

2021-06-01 / 9:02 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق