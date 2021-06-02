وهبي :” هشام المهاجري ليس قيادياً... وطرده ربح لنا“
عبد اللطيف وهبي

وهبي :” هشام المهاجري ليس قيادياً… وطرده ربح لنا“ (+فيديو)

2021-06-03 / 12:03 صباحًا
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هبة بريس - فاس

علق الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، عن موضوع طرد النائب البرلماني عن ذات الحزب ورئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، هشام المهاجري.

وقال عبد اللطيف وهبي، في تصريح لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، أن هشام المهاجري ليس قيادياً داخل هياكل الحرب ولم يكن كذالك، مسترسلاً بالقول أن صفته كرئيس لجنة لا تعني بأي حال من الأحوال أنه قياديا ضمن صفوف الحزب.

وأضاف ذات المتحدث خلال تصريحه بمناسبة حلوله ضيفاً على مختبر الدراسات السياسية والقانون العام، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالعاصمة العلمية فاس، أن طرد هشام المهاجري ليس خسارة للحزب بقدر ما هي ربح، على حد تعبيره.

 

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