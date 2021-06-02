طفل وفتاة في فلوريدا الأمريكية يتبادلان إطلاق النار مع الشرطة بكلاشنيكوف
الصورة من الارشيف

طفل وفتاة في فلوريدا الأمريكية يتبادلان إطلاق النار مع الشرطة

2021-06-02 / 11:36 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

قالت السلطات الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن طفلا وفتاة في فلوريدا اقتحما منزلا وتبادلا إطلاق النار مع قوات إنفاذ القانون التي استجابت لبلاغ عما يحدث في الموقع.

وأفاد مكتب قائد شرطة مقاطعة فولوسيا في بيان بأن الطفل (12 عاما) والفتاة (14 عاما) عثرا على بنادق في المنزل الذي اقتحماه مساء الثلاثاء في مجمع إنتربرايز السكني في ولاية فلوريدا وأطلقا النار على رجال الشرطة.

وأصيبت الفتاة بعيار ناري بعد أن صوبت سلاحها إلى رجال الشرطة.

وقال قائد الشرطة في بيان “الطفل المسلح بكلاشنيكوف ألقى سلاحه في النهاية بعد ذلك بقليل ولم يصب”.

وأضافت السلطات أن الفتاة خضعت لعملية جراحية وحالتها مستقرة، فيما لم يصب أي من رجال الشرطة في واقعة إطلاق النار التي حدثت مساء الثلاثاء.

وحاصر ضباط الشرطة المنزل بعد أن وصلهم بلاغ بسماع صوت تهشم للزجاج يشير لاقتحامه وبدأ بعد ذلك إطلاق النار من داخل المنزل.

ووفقا لبيان قائد الشرطة، وقع تبادل لإطلاق النار أربع مرات استمر 35 دقيقة، وعثر رجال الشرطة في المنزل على مسدس وبندقية وكلاشنيكوف وكمية كبيرة من الذخيرة.

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