مراكش: مفتش شرطة يطلق النار على “مغتصب هارب” ويرديه قتيلا
اضطر مفتش شرطة يعمل في إطار الدوريات الأمنية المكلفة بمكافحة الجريمة بمدينة مراكش، زوال اليوم الأربعاء، لاستعمال سلاحه الوظيفي لتحييد الخطر الصادر عن شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، والذي حاول الاعتداء على عناصر الشرطة بواسطة السلاح الأبيض وباستعمال قنينة غاز.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دوريات الشرطة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه، الذي كان مسجلا في خانة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الوطني في قضايا هتك العرض بالعنف والاتجار غير المشروع في المشروبات الكحولية، غير أنه قاوم التدخل الأمني وحاول الاعتداء على عناصر الشرطة، مما اضطر مفتش شرطة لإطلاق ثلاثة أعيرة نارية للتحذير في الهواء، قبل أن يصيب المشتبه فيه برصاصتين بعدما رفض الامتثال.
وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز كميات من مسكر ماء الحياة، كانت معدة للترويج، فضلا عن ضبط المعدات والأسلحة البيضاء التي استعملها المشتبه به في تهديد عناصر الشرطة، مسجلا أنه تم نقل المشتبه فيه إلى المستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية، غير أنه فارق الحياة.
وخلص البلاغ إلى أنه تم تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح بحث قضائي في هذه النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
5 تعليقات
أصبتم الهدف ، هكذا يجب التعامل مع هؤلاء المجرمين الذين فسدوا البلاد والعباد ونشروا الرعب في صفوف المواطنين ظنا منهم انهم لن يحاسبهم ولن يستطيع عليهم أحدا!؟ يجب التصدي لهؤلاء المجرمين في جميع أنحاء المملكة وإبلاغهم أن الدولة غيرت من سلوكيتها حول هاته الظاهرة الخطيرة التي باتت تؤرق المواطن بشكل خاص داخل وخارج المغرب ، وتطرح أكثر من علامات ، ثم تعطي نظرة قبيحة وظالمة نحو بلدنا الحبيب .. تحية لكم من مدينة أمستردام ✌️
لا دين لا دنيا انشاء الله.
الشرطى أتقن عمله بتحذير ثلاثة مرات والرابع فى مسؤلية الجانى ونتها الأمر.
بحال هاد المجرمين موتهم احسن من حياتهم.
لقد سبقتنا الامم،الامتتال او استعمال السلاح الناري،حتى مسترجع هيبة الشرطة،ماذا عسى المجرم ان يعطي لهذا المجتمع ،