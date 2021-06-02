مراكش: مفتش شرطة يطلق النار على “مغتصب هارب” ويرديه قتيلا

هبة بريس ـ مراكش

اضطر مفتش شرطة يعمل في إطار الدوريات الأمنية المكلفة بمكافحة الجريمة بمدينة مراكش، زوال اليوم الأربعاء، لاستعمال سلاحه الوظيفي لتحييد الخطر الصادر عن شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، والذي حاول الاعتداء على عناصر الشرطة بواسطة السلاح الأبيض وباستعمال قنينة غاز.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دوريات الشرطة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه، الذي كان مسجلا في خانة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الوطني في قضايا هتك العرض بالعنف والاتجار غير المشروع في المشروبات الكحولية، غير أنه قاوم التدخل الأمني وحاول الاعتداء على عناصر الشرطة، مما اضطر مفتش شرطة لإطلاق ثلاثة أعيرة نارية للتحذير في الهواء، قبل أن يصيب المشتبه فيه برصاصتين بعدما رفض الامتثال.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز كميات من مسكر ماء الحياة، كانت معدة للترويج، فضلا عن ضبط المعدات والأسلحة البيضاء التي استعملها المشتبه به في تهديد عناصر الشرطة، مسجلا أنه تم نقل المشتبه فيه إلى المستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية، غير أنه فارق الحياة.

وخلص البلاغ إلى أنه تم تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح بحث قضائي في هذه النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5