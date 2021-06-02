تفاصيل اعتقال قاتل الطبيب بطنجة
الصورة من الأرشيف

تفاصيل توقيف طالب يشتبه تورطه في جريمة قتل طبيب بطنجة

2021-06-02 / 10:15 مساءً
2
هبة بريس ـ الرباط

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة وارزازات، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة طنجة، زوال اليوم الأربعاء، من توقيف طالب يبلغ من العمر 28 سنة، يشتبه في تورطه في قضية القتل العمد مع التمثيل بجثة كان ضحيتها طبيب بمدينة طنجة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه قد تم توقيف المشتبه فيه بمنزل عائلته بالجماعة القروية “تيكمي الجديد” على بعد عشر كيلومترات في اتجاه مدينة زاكورة، بناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك بعدما كشفت الخبرات التقنية والأبحاث الميدانية المنجزة عن رصد قرائن وأدلة حول الاشتباه في ضلوع المعني بالأمر في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الأمن بمدينة طنجة كانت قد باشرت، مساء أمس الثلاثاء، إجراءات معاينة جثة طبيب تم العثور عليها داخل مسكنه بمنطقة بني مكادة، وقد تم التمثيل بها باستعمال السلاح الأبيض، قبل أن تقود التحريات لتشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه زوال اليوم.

وخلص البلاغ إلى أنه قد تمت إحالة المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، من أجل إخضاعه للأبحاث الضرورية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة دوافع وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أحدهما عنف زوجته.. اعتقال شقيقين وحجز كمية من “الماحيا” بمراكش

أحدهما عنف زوجته.. اعتقال شقيقين وحجز كمية من “الماحيا”…

2021-06-03 / 12:57 مساءً
Photo of مراكش: مفتش شرطة يطلق النار على “مغتصب هارب” ويرديه قتيلا

مراكش: مفتش شرطة يطلق النار على “مغتصب هارب” ويرديه…

2021-06-02 / 10:36 مساءً
Photo of فاس : الحبس النافذ لرئيس جماعة و 4 آخرين بتهم الاختلاس والتزوير

فاس : الحبس النافذ لرئيس جماعة و 4 آخرين…

2021-06-02 / 10:22 مساءً
Photo of انتحار تلميذة بشفشاون شنقا لأسباب مجهولة

انتحار تلميذة بشفشاون شنقا لأسباب مجهولة

2021-06-02 / 2:35 مساءً
Photo of المهدية.. إحباط عملية للهجرة السرية وإيقاف 42 شخصا ضمنهم قاصرين

المهدية.. إحباط عملية للهجرة السرية وإيقاف 42 شخصا ضمنهم…

2021-06-02 / 1:18 مساءً
Photo of الفنيدق.. توقيف 8 أشخاص وإحباط تهريب 1 طن من مخدر الشيرا

الفنيدق.. توقيف 8 أشخاص وإحباط تهريب 1 طن من…

2021-06-02 / 12:01 مساءً
Photo of أمن القنيطرة يوقف عشرينية بحوزتها 1683 قرص طبي مخدر

أمن القنيطرة يوقف عشرينية بحوزتها 1683 قرص طبي مخدر

2021-06-02 / 10:58 صباحًا
Photo of العثور على جثة طبيب بطنجة مقطوعة الرأس ومبتورة العضو الذكري

العثور على جثة طبيب بطنجة مقطوعة الرأس ومبتورة العضو…

2021-06-01 / 10:44 مساءً
Photo of شاب يقتل زوجة أخيه بـ”شاقور” ضواحي آسفي

شاب يقتل زوجة أخيه بـ”شاقور” ضواحي آسفي

2021-06-01 / 7:42 مساءً
Photo of القنيطرة.. الأمن يوقف أربعينيا عرض إطارا تربويا للسرقة بالعنف

القنيطرة.. الأمن يوقف أربعينيا عرض إطارا تربويا للسرقة بالعنف

2021-06-01 / 4:18 مساءً

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق