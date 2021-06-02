أزيد من 23 ألف مغربي حصلوا على الجنسية الإسبانية
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أزيد من 23 ألف مغربي حصلوا على الجنسية الإسبانية سنة 2020

2021-06-02 / 8:28 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

أفادت وزارة الاندماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية اليوم الأربعاء، أن المهاجرين المغاربة كانوا الأكثر حصولا على الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة، خلال سنة 2020.

وأشارت الوزارة في تقرير لها، نقلته وكالة الأنباء الإسبانية ‘إيفي” إلى أن مجموع المغاربة الذين حصلوا على الجنسية الإسبانية بهذه الطريقة، السنة الماضية، بلغ 23 ألفا و522 شخصا.

وسجل التقرير أن مجموع الحاصلين على الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة تراجع سنة 2020 بحوالي النصف، مقارنة مع السنة السابقة، إذ بلغ 80 ألفا و148 شخصا، شكل منهم المغاربة حوالي 30 في المائة.

وتصدر المغاربة قائمة الحاصلين على الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة، متبوعين بالأشخاص من دولة الإكوادور الذين بلغ عددهم 5309 شخصا، أي أقل بأكثر من أربع مرات من المواطنين المغاربة.

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تعليق واحد

  1. الجنسية ديال بو رقعة لا تسمين ولا تغني من جوع الأسلام أفقر من المغاربة والدليل على دالك 4 ملائم عاطل ….. الله يهدي أطفالنا من تفكير في الحيرك ..والله العظيم شباب مغربي اكيسعا في أروبا كينعسوا في زنقا الجلسات عمرا غير بيهم (قطران بلادي و عسل البلدان

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