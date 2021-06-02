العثور على جثة طبيب بطنجة مقطوعة الرأس ومبتورة العضو الذكري
الصورة من مكان الحادث

اعتقال قاتل طبيب “البرانص” خارج طنجة

2021-06-02 / 7:05 مساءً
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هبة بريس – مكتب طنجة

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة ورزازات قبل قليل، من الوصول الى قاتل طبيب حي “البرانص” والذي عثر على جثته أمس الثلاثاء مفصولة الرأس والعضو التناسلي داخل المنزل الذي كان يقيم فيه.

وعلمت “هبة بريس” أن المشتبه فيه اعتقل بمدينة ورزازات على إثر التحريات والأبحاث التي باشرتها المصالح الأمنية أمس الثلاثاء.

واهتز حي إناس بمدينة طنجة، ليلة أمس الثلاثاء على وقع جريمة مروعة وغامضة، بعدما تم العثور على جثة طبيب مقطوعة الرأس ومبتورة العضو الذكري، حيث حلت بعين المكان عناصر الشرطة العلمية، التي شرعت في جمع المعطيات لاستعمالها في البحث التي تم فتحه بتعليمات من النيابة العامة المختصة

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