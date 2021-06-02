البيجيدي” يدعو “السلطات” لالتزام الحياد في العملية الانتخابية

هبة بريس ـ الرباط

قال حزب “العدالة والتنمية” انه يتأسف لما سماه وجود حالات استهداف يتعرض لها بعض مناضليه، والتي وصلت إلى حد الضغط على بعضهم وتخويفهم من الترشيح في لوائح حزب في بعض الأقاليم مثل الراشيدية وميدلت وشفشاون.

وحذر الحزب في بلاغ لأمانته العامة، مما يمكن أن ينتج عن هذا الوضع من آثار سلبية مؤثرة على مصداقية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وعلى الإقبال على صناديق الاقتراع، وعلى استقطاب النخب وتشجيعها على الانخراط في العمل السياسي.

ودعا الحزب السلطات المعنية لالتزام أقصى درجات الحياد خلال هذه المرحلة، وأخذ نفس المسافة من جميع الأطراف، والابتعاد عن أي شكل من أشكال التدخل في عمليات التوجيه للترشيح لصالح هذا الحزب أو ذاك، وتحمل مسؤوليتها في وقف كل أشكال التدخل القبلي في العملية الانتخابية.

وأكد على ضرورة وقف بعض المتابعات التي تستهدف المنتخبين بناء على شكايات كيدية، خلال مرحلة ما قبل الاستحقاقات الانتخابية تحاشيا لشبهة التمييز والاستهداف الانتخابي لطرف على حساب آخر.

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