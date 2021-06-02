العثماني يؤكد الاستعداد الدائم للمغرب للانخراط في المبادرات التنموية الإفريقية

2021-06-02 / 5:50 مساءً
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هبة بريس

استقبل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء بالرباط، المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي للوكالة الإفريقية للأدوية، ميشال سيديببي، الذي يقوم بزيارة للمغرب في إطار مسلسل مصادقة الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي على معاهدة إنشاء الوكالة الإفريقية للأدوية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المسؤول الإفريقي أشاد، خلال هذا اللقاء، بالأشواط الهامة التي قطعها المغرب في مجال الصحة العمومية، وبجودة المنشئات الطبية ومؤسسات حكامة المنظومة الصحية، التي وقف عليها خلال زيارته للمملكة، وكذا بالآفاق الواعدة للسياسة المغربية في مجال الصحة وتعميم التغطية الصحية.

كما استعرض ميشال سيديبي أهم أهداف الوكالة الإفريقية للأدوية، من أجل معالجة التحديات الصحية التي تواجه القارة الإفريقية، خاصة على مستوى تيسير ولوج الساكنة للأدوية الآمنة وذات الجودة، والاستفادة من كفاءات وتجارب القارة في هذا المجال، وتظافر جهود الدول الإفريقية.

وأبرز البلاغ أن العثماني جدد، بهذه المناسبة، الاستعداد الدائم للمغرب للانخراط في المبادرات التنموية الإفريقية ودعمها، بما فيها مبادرة إنشاء الوكالة الإفريقية للأدوية، وذلك تماشيا مع فلسفة السياسة الإفريقية التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.

وذكر رئيس الحكومة، في هذا الصدد، بالتجربة الرائدة إفريقيا، التي راكمها المغرب في مجال صناعة الأدوية، وكذا بالخطوات الهامة التي قطعتها المملكة في ورش تعميم التغطية الصحية على كافة المواطنين، مؤكدا استعداد المغرب لتقاسم هذه الخبرات، وغيرها في المجالات التنموية الأخرى، مع الدول الإفريقية الصديقة.

وأضاف البلاغ أن العثماني استعرض أيضا، خلال هذا اللقاء، المجهودات التي يقوم بها المغرب لتوسيع دائرة استثماراته العمومية والخاصة في القارة الإفريقية، ولتطوير التعاون مع الدول الصديقة بالقارة على مختلف المستويات

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