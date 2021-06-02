رجة أرضية تتسبب في إخلاء مقر المحكمة الابتدائية بطنجة

هبة بريس - طنجة

شهد مقر المحكمة الإبتدائية بطنجة ، صباح اليوم الأربعاء، حالة من الإستنفار بعدما شعر موظفوها برجة أرضية تطلبت إجلاء عدد منهم من مكاتبهم وطلب من آخرين مغادرتها.

وبحسب مصادر “هبة بريس” فقد شعر مرتفقو وموظفو المحكمة الابتدائية بهزة خفيفة دفعت الجميع الى مغادرتها فيما لجأ بعضهم الى مرآب المحكمة

جدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية لطنجة لم يمر على افتتاحها وانطلاق العمل بها سوى أشهر قليلة، حيث حضر وزير العدل شخصيا لإعطاء انطلاق العمل بها.

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