كوورونا المغرب
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خلال 24 ساعة.. تسجيل 418 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا

2021-06-02 / 5:09 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 418 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة 520028 حالة.

كما سجلت 6 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل اجمالي الوفيات الى 9160 حالة وفاة.

و سجلت 310 حالة شفاء جديدة ليصل مجموع المتعافين إلى 507838 متعاف.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والإنخراط في التدابير الإحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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تعليق واحد

  1. كلما اقترب موعد رفع الحجر الا ونشرتم ازدياد عدد الوفيات و الاصابات، لعبة حقيرة على اعصاب المواطن المسحوق

    À chaque fois que le déconfinement s’approche, vous gonflez les chiffres !
    On a maaaaaaaare!

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